2023/03/22 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - التقطت اول صورة لهلال شهر رمضان المبارك صباح اليوم الاربعاء في مرصد الختم الفلكي من ابو ظبي عن طريق كاميرا التصوير CCD.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. أول صورة لهلال شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. أول صورة لهلال شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).