كربلاء تسوق أكثر 1932 طن من لحوم الدواجن إلى اسواقها المحلية

2023/03/22 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة،

اليوم الاربعاء، عن تسويق أكثر 1932 طن من

لحوم الدواجن إلى الأسواق المحلية.





وقال مدير زراعة كربلاء المهندس محمد

الطيار في تصريح صحفي، ان "مشاريع انتاج

فروج اللحم

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