بالصور:دربت مئات الايتام على مهن مختلفة مؤسسة العين مستمرة ببناء وترميم(747) وحدة سكنية

2023/03/22 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية

التي تحظى برعاية المرجع الديني الاعلى

السيد علي السيستاني انها مستمرة ببناء

وترميم مئات الوحدات السكنية لعائلات

الايتام الذين تحتضنهم، كما دربت الى

الان (729) يتيم

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