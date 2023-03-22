وزارة الإعمار تعلن عن قرب إنجاز طريق حيوي في بابل

2023/03/22 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة ، قرب إنجاز مشروع

إنشاء الممر الثاني لطريق (هاشمية -

مدحتية - الشوملي) في محافظة بابل ، الذي

يعد من مشاريع الطرق المهمة

والستراتيجية في المحافظة ، المُدرج

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