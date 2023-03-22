مصدر: تعليق الدوام في مكتب انتخابات ذي قار

2023/03/22 | 11:06 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية (ذي قار) 964 علقت إدارة انتخابات ذي قار، الدوام في مكتبها حتى إشعار آخر، الأربعاء، إثر تظاهرات حاشدة مساء أمس، للاحتجاج على نظام “سانت ليغو” في قانون الانتخابات الجديد.مصدر في المكتب لشبكة 964: التعليق سيستمر إلى أجل غير مسمى، بعد مطالبة المتظاهرين بأن يغلق مكتب الانتخابات، وهذا القرار جاء بعد مناقشته مع القيادات […]

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