في ذكرى الحرب واحتلال العراق: مساع جديدة لتكرار سيناريوهات مظلمة في المنطقة

2023/03/22 | 11:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : سمير عادل في ذكرى غزو العراق واحتلاله لا بد من القول والتذكير بأن ما حدث للعراق جراء السياسة الأميركية لم يكن محض صدفة ولم يكن خطأ أميركا وساستها...أكمل القراءة ←

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