انخفاض اسعار النفط العالمية بعد تقارير عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع

2023/03/22 | 11:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، ليقلص مكاسبه على مدار يومين متتاليين بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في إشارة إلى احتمال ضعف الطلب على الوقود.وهبطت العقود الآجلة لخام … Readmore

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