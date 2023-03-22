العراق يبدي حاجته إلى دعم الاتحاد الأوروبي من أجل إجراء الإصلاحات السياسية وإعادة التأهيل الاقتصادي

2023/03/22 | 11:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى العراق، حاجته إلى دعم الاتحاد الأوروبي، من أجل إجراء الإصلاحات السياسية، وإعادة التأهيل الاقتصادي، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للتعاون مع الحكومة العراقية لتعزيز القطاع المصرفي في البلاد. جاء ذلك خلال الإعلان المُشترك للإتحاد الأوروبي والعراق لإجتماعات … Readmore

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