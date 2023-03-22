2023/03/22 | 11:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: v-0A5NPdT9M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معرض الكتاب الذي اقيم في بابل حيث اجتمعت دور النشر من كل الدول العربية لتشارك في المعرض) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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