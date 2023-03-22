القاء القبض على متهمة بسرقة مجوهرات ومتهم بحوزته عملة مزيفة في بغداد

2023/03/22 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر بيان صحافي صادر عن مديرية مكافحة

الاجرام تلقت وكالة نون نسخة منه ان"

مفارز مكتب ابو غريب لمكافحة الاجرام

التابع الى مديرية مكافحة اجرام بغداد

تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها

بسرقة مجوهرات م

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