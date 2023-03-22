2023/03/22 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على 11 إرهابياً في ثلاث محافظات.

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