2023/03/22 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، الاطاحة بعشرة إرهابيين من الخلايا النائمة عملوا ضمن مايسمى كتبية الانتحاريين ونصب السيطرات الوهمية في محافظة كركوك.

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