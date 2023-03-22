2023/03/22 | 11:51 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 شكلت وزارة النقل، الأربعاء، لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق، استناداً إلى كتاب من مجلس النواب يطالب بأجراء تحقيق حول مخالفات مالية وإدارية في الموانئ.وأظهر وثيقة صادرة من وزارة النقل، تابعتها شبكة 964 جاء فيها:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: وزارة النقل تحقق بمخالفات مدير عام موانئ العراق) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: وزارة النقل تحقق بمخالفات مدير عام موانئ العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).