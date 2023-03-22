"عومل ابني كالكلب".. شاهد ضباط يقيدون سجينًا بركبهم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

2023/03/22 | 11:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر فيديو كاميرا المراقبة اللحظات الأخيرة قبل وفاة إيرفو أوتينو، البالغ من العمر 28 عاماً، في مستشفى ولاية فرجينيا الأمريكية.ويظهر أوتينو مكبلاً بالأغلال، بينما أدخله أفراد الشرطة كرهًا إلى غرفة.وبعد عدة دقائق، دحرج أوتينو على ظهره بينما بدا عديد من أفراد شرطة وآخرين يثبتونه باستخدام ركبهم، وبعد 15 دقيقة من تثبيته على الأرض، بدا أن جسد أوتينو لا يستجيب.

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