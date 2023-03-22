2023/03/22 | 11:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gTd5hCO2cO4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن يدعو الاجهزة المعنية لفتح الطريق الخدمي المار بكلية التربية الاساسية لفك الاختناقات المرورية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن يدعو الاجهزة المعنية لفتح الطريق الخدمي المار بكلية التربية الاساسية لفك الاختناقات المرورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).