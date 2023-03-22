2023/03/22 | 11:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تعتقل فتاة قاصرة تعمل في نادٍ ليلي خلال جولة تفتيشية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/22 | 11:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تعتقل فتاة قاصرة تعمل في نادٍ ليلي خلال جولة تفتيشية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تعتقل فتاة قاصرة تعمل في نادٍ ليلي خلال جولة تفتيشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).