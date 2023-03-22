مبيعات المركزي العراقي تتجاوز 213 مليون دولار

2023/03/22 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات ، إعتمادات)154,457,246اجمالي مبالغ البيع النقدي58,800,000اجمالي المبيعات الكلية213,257,246

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