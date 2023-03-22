وزير النقل يشكّل لجنة تحقيق بمخالفات مدير موانئ العراق (وثيقة)

2023/03/22 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير النقل رزاق محيبس، اليوم الاربعاء، بتشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي.

وبحسب وثيقة صادرة من النقل وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "استناد إلى موافقة وزير النقل رزاق محيبس تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الدكتور حازم راضي لفته الحفاظي وكيل الوزارة للشؤون الادارية في مركز الوزارة وعضوية كل من السيدين المدرج اسميهما وعنوان وظيفتيهما في الأدنى:

1.



عباس ناصر مجيد / مدير عام دائرة العقود والتراخيص

2.



يعقوب حسين سالم / مدير عام الدائرة القانونية وكالة

وأضافت أنه "تتولى اللجنة اجراء التحقيق بشأن ما جاء بكتاب النائب مصطفى جبار سند".

وفي وقت سابق، رفع النائب المستقل مصطفى سند كتب الى ديوان الرقابة والادعاء العام بارتكاب مدير الموانئ 16 مخالفة مالية وادارية.

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