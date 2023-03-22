أكثر من 213 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم

2023/03/22 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، أكثر من 213 مليون دولار.

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