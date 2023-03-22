بالصور:العتبة الحسينية تنجز نصب بدالة مزار القاسم بن الامام الكاظم (عليه السلام)

2023/03/22 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمل قسم الاتصالات في العتبة الحسينية

المقدسة انجاز ربط بدالة متكاملة في

مزار القاسم بن الامام الكاظم (عليه

السلام) خلال اسبوع واحد فقط.

وقال مسؤول شعبة مركز المكالمات في قسم

الاتصالات صادق عبد المنعم

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