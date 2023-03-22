الإعدام لخمسة مدانين بجرائم خطف وقتل في بغداد

2023/03/22 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد / إعلام القضاءأصدرت محكمة جنايات ديالى عدة إحكام بالإعدام بحق خمسة مجرمين عن جريمة قتل وخطف مواطنين في المحافظة.وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين لقيامهما بخطف وقتل مواطن لغرض الحصول على مبالغ نقدية في منطقة هبهب، كما أصدرت ثلاثة أحكام أخرى بالإعدام بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة قتل مواطن لغرض الحصول على مبالغ مالية في قضاء بعقوبة".وأضاف أن "الإحكام بحق المجرمين الخمسة تأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب

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