خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة عقب القصف الإسرائيلي

2023/03/22 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة أعلنت وزارة النقل السورية، الأربعاء، خروج مطار حلب عن الخدمة عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدفه صباح اليوم.





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