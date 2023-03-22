2023/03/22 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

مصدر قضائيمحكمة جنايات ذي قار تصدر حكم الإعدام بحق كل من (أدريس كريدي، وأحمد محمد عبد) لإدانتهما باختطاف وقتل الناشط المدني سجاد العراقيالحكم تم غيابيا بحق المتهمين كونهم هاربين منذ فترة طويل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام لمدانين باختطاف وقتل الناشط "سجاد العراقي") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام لمدانين باختطاف وقتل الناشط "سجاد العراقي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).