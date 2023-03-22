2023/03/22 | 12:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DOWLEHV5MEY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني في أنقرة فتح كل الملفات.. وحل أزمة المياه من الأولويات | اخبار المنتصف 2023/3/22) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني في أنقرة فتح كل الملفات.. وحل أزمة المياه من الأولويات | اخبار المنتصف 2023/3/22) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).