2023/03/22 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثبت مذيع باكستاني قدرته على تمالك أعصابه وسط أصعب المواقف، بعد تمسكه بإكمال تقديم نشرة الأخبار، أثناء تعرض مقر القناة لهزة أرضية.ووقف المذيع الباكستاني شاه فيصل، أثناء قراءة الأخبار، قبل أن يبدأ الاستوديو في الاهتزاز، ليتمسك بمكانه ويوضح للجمهور أن هناك زلزالاً يقع.وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه المذيع، وأشادوا بشجاعته وتماسكه، خاصة أن الهزة الأرضية استمرت لعدة ثوانٍ، إلا أنه لم يبد عليه الذعر، ووجّه تركيزه لنقل خبر وقوع الزلزال.وقال شاه فيصل في تغريدة عبر حسابه على تويتر “لقد كانت لحظة عصيبة، لكن حاولت تمالك أعصابي واستكمال قراءة النشرة، الحمد لله أن جميع أصدقائي بخير”.يذكر أن باكستان وأفغانستان تعرضتا لزلزال قوي، مساء أمس الثلاثاء، بقوة 6.5 درجة، راح ضحيته 13 قتيلاً، وحذرت السلطات في البلدين من هزات أرضية تابعة، قد يشعر بها كذلك سكان نيودلهي في الهند.

A local Pashto TV channel Mahshriq TV during the earthquake.



Brave of the anchor to keep his calm.



But shows the impact of the earthquake.



#Peshawar #Pakistan pic.twitter.com/7h3FOxBvtF

— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) March 21, 2023

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بالفيديو ) مذيع باكستاني يواصل عمله على الهواء أثناء الزلزال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بالفيديو ) مذيع باكستاني يواصل عمله على الهواء أثناء الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).