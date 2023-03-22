3 محترفين يبدون رغبتهم في تمثيل منتخب شباب العراق

2023/03/22 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبديا لاعب فريق مانشستر يوناتيد إقبال زيدان ولاعب فريق كوينز بارك رينجرز الكسندر أوراها رغبتهما الكبيرة في تمثيل منتخب شباب العراق في نهائيات كأس العالم للشباب التي ستقام في إندونيسيا في شهر مايو/أيار المقبل.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن «المدير الإداري لمنتخب شباب العراق لكرة القدم نديم كريم، التقى مع لاعب فريق مانشستر يوناتيد إقبال زيدان ولاعب فريق كوينز بارك رينجرز الكسندر أوراها في مقر سكن المنتخب العراقي الأول لكرة القدم الذي يعسكر في بغداد استعداداً لملاقاة روسيا ودياً في السادس والعشرين من الشهر الحالي».وأضاف البيان، أن «كريم تباحث مع اللاعبين إقبال زيدان والكسندر أوراها بشأن رغبتهما في تمثيل منتخب الشباب في نهائيات كأس العالم، وإمكانية انضمامهما إلى قائمة المنتخب في تدريباته قريباً، وعرض عليهما أن يوجدا مع المنتخب الشبابي في المرحلة المقبلة بطلب من الطاقم التدريبي للمنتخب، خصوصاً أن مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، يسعى إلى أن لا يكون منتخب بلاده رقماً تكميلياً في نهائيات كأس العالم، وهذا لا يأتي إلا بالاستعانة بجميع الأسماء التي يمكن أن تحقق الإضافة الغنية لهذا المنتخب، إضافة إلى الأسماء التي وجدت في نهائيات كأس آسيا».وتابع البيان: «من جانبهما، أبدى أوراها وزيدان رغبتهما التامة في تمثيل منتخب الشباب، خصوصاً بعد مشاهدة تألق المنتخب في نهائيات كأس آسيا والمستويات المتميزة التي قدمها، والرؤية العالية التي يتمتع بها اللاعبون، وضمان التأهل إلى كأس العالم، فضلاً عن حصوله على وصافة كأس آسيا».وختم البيان: «وقد عبر أوراها وزيدان عن سعادتهما بالنتائج التي تحققت لهذا المنتخب، وأبديا رغبتهما التامة في الوجود معه.



كما وعد زيدان وأوراها بإقناع أنديتهما التي ينتميان لها بحضور أحد المعسكرات التدريبية أو المباريات الودية».وأشار البيان إلى أن «المدير الإداري لمنتخب شباب العراق نديم كريم، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع لاعب فريق غوتبيرغ السويدي الاي فاضل الذي أثنى على الأداء المذهل لمنتخب شباب العراق في نهائيات كأس آسيا، ووعد بالوجود قريباً مع المنتخب إن طلب منه ذلك.



كما عبر فاضل، عن سعادته بالدعوة وبالتواصل الدائم مع إدارة المنتخب والطاقم التدريبي من أجل الوجود مع منتخب شباب العراق في المرحلة المقبلة».

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