المالكي: حكومة السوداني لن تمرر صفقة ‘توتال اينرجي’

2023/03/22 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لن توافق على تمرير الصفقة مع شركة “توتال اينرجي” الفرنسية والتي تصل قيمتها الى […]

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