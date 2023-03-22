2023/03/22 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات ديالى ، اليوم الاربعاء ، عدة إحكام بالإعدام بحق خمسة مجرمين عن جريمة قتل وخطف مواطنين في المحافظة.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنايات ديالى تصدر عدة إحكام بالإعدام عن جرائم خطف وقتل في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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