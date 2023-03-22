اختار إطلاق النار فلقي مصرعه.. هكذا انتهى تبادل إطلاق النار بين ضباط ومشتبه به بأمريكا

2023/03/22 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات التي تم نشرها يوم الثلاثاء تبادل إطلاق النار بين روبرت أتكينز، البالغ من العمر 44 عامًا، و5 من ضباط شرطة جيفرسونفيل في 9 مارس في مجمع شقق "Eastlawn Arms" بأمريكا.

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