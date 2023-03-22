السوداني يلتقي رجال الاعمال الاتراك ويدعوهم للاسهام في البنى التحتية في العراق

2023/03/22 | 13:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، رجال الأعمال الأتراك إلى الإسهام في مشاريع البنى التحتية والفرص الاستثمارية الواعدة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن “السوداني، التقى عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الاتحادات والمسؤولين في القطاع … Readmore

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