احمد السقا يعلق على مشهد أكله للثعبان الذي عرض ضمن العرض الترويجي لبرنامج المقالب “رامز نيفر إند”

2023/03/22 | 13:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الفنان المصري أحمد السقا على مشهد أكله للثعبان الذي عرض ضمن العرض الترويجي لبرنامج المقالب “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه مواطنه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه “لم يكن يعلم أنه مقلب”.ونشر أحمد السقا صورته وهو يأكل … Readmore

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