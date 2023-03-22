ماذا اطعم بوتين ضيفه الصيني؟

2023/03/22 | 13:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة روسية تكشف عن محتويات مأدبة بوتين لضيفه الصيني.

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