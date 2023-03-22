الديوانية: حادث مروّع يودي بحياة طفلين.. طبيبة فقدت السيطرة على “توسان”

2023/03/22 | 13:41 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السنية (الديوانية) 964 تسبب حادث سير، الأربعاء، بوفاة طفلين وإصابة جدتهما في قضاء “السنية” في محافظة الديوانية.التفاصيل: الحادث وقع على الطريق الرئيس الرابط بين القضاء ومدينة الديوانية، إثر السرعة المفرطة لطبيبة تقود سيارة من نوع “هونداي – توسان”، وفق شهود عيان.شاهد عيان لشبكة 964: الطبيبة كانت تسير بسرعة كبيرة حين فوجئت بعبور سيدة […]

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