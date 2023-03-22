2023/03/22 | 13:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ue2Hjlii47U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن: أخويه مايخليني أتزوج وعراقي يتكفل بزواجه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن: أخويه مايخليني أتزوج وعراقي يتكفل بزواجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).