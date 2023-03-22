2023/03/22 | 13:47 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت مسرحية "الملك لير وساحرات ماكبث" بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة السادسة لمهرجان المسرح العراقي التي أسدل الستار عليها، يوم أمس الثلاثاء، في العاصمة بغداد.

ونال بطل العمل كامران رؤوف جائزة أفضل ممثل، كما نالت الفنانة هيرو جواد جائزة أفضل ممثلة في دور ثان عن العرض نفسه.

وفاز بجائزة أفضل إخراج جواد الساعدي عن عرض "واقع خرافي"، كما نال العرض جائزة أفضل نص مسرحي للكاتب علي عبد النبي الزيدي.

وحصلت هوار فارس على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض "الكراسي" الذي نال أيضا جائزة أفضل تصميم ديكور بالمهرجان.

وفاز بجائزة أفضل أداء جماعي عرض "ملف 12" إخراج مرتضى نومي، كما نال العرض جائزة أفضل إضاءة.

وحصل مهند بربن على جائزة أفضل ممثل في دور ثان عن مسرحية "الراديو"، فيما ذهبت جائزة أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية إلى عرض "طقوس الحطب".

وشمل حفل الختام، الذي أقيم بالمسرح الوطني في بغداد، فقرة فنية قدمتها فرقة النهرين للتراث العراقي، وتكريم أربعة من الفنانين العراقيين، هم: بشرى إسماعيل، وعرفان صديق دايلا، وناظم زاهي، وغفور عبد الله رحيم.

وقال الباحث الأكاديمي علي هادي الربيعي في كلمة الوفود المشاركة في المهرجان: "عقدان من السنين، ازدادا سنتين، مدة بينية فاصلة بين آخر دورة من دورات مهرجان المسرح العراقي.



سنون مرت على العراق والعراقيين بفيض من الأحداث الجسام، سنون اصطبغت بالحلو والمر، غير أن المسرحيين العراقيين وخلال هذه السنين لم يستكينوا أو يهجعوا أو تتعطل مشروعاتهم الإبداعية".

وأضاف: "من حسنات تجمعنا هذا في بغداد أننا نبسط عروضنا أمام الجمهور العراقي، وبذلك نضع لبنة في صرح المسرح العراقي الذي أخذ صرحه يتعالى بفضل من الله سبحانه وتعالى وفضلكم أيها الزملاء".

وكان مهرجان المسرح العراقي، الذي نظمته دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة والسياحة والآثار، قد انطلق في 16 مارس/ آذار الحالي بمشاركة 12 عرضاً من مختلف محافظات العراق.

(رويترز)

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