"بلطجي الحارة".. عقيدة المحافظين الجدد التي دمَّرت العراق وفتحت الباب لترامب

2023/03/22 | 14:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا غزت الولايات المتحدة العراق حقا؟ وما الذي يخبرنا به هذا الغزو عن سياسة المحافظين الجدد التي لا تزال تُلقي بظلالها على السياسة الأميركية إلى اليوم؟

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