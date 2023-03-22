كربلاء.. شاب يقتل والده رمياً بالرصاص إثر خلافات عائلية

2023/03/22 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتكشفت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، ملابسات جريمة قتل، فيما اشارت الى اعتقال مرتكبها خلال فترة قياسية جداً.

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