الدوري الإنكليزي.. قرار بشأن اللاعبين الصائمين في مباريات رمضان

2023/03/22 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إن لجنة الحكام برابطة الدوري الإنكليزي الممتاز والدرجة الأولى قد أصدرت توجيهات بالسماح للاعبين المسلمين بتناول الإفطار خلال المباريات المسائية التي سوف تجري خلال شهر رمضان.

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