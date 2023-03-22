المنتخب الوطني يكثف تدريباته قبل مواجهة روسيا

2023/03/22 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كثّف المنتخب الوطنيّ تدريباته، صباح اليوم الأربعاء، في ملعبِ المدينة الدوليّ، وذلك استعداداً لمواجهةِ منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر الحالي في مدينةِ سانت بطرسبرغ .

تدريباتُ اليوم شاركَ فيها (24) لاعباً هم كل من جلال حسن ، أحمد باسل ، فهد طالب ، لؤي العاني ، حسين علي ، كرار نبيل ، الكسندر اوراها ، مناف يونس ، أمجد عطوان ، محمد علي عبود ، حسين عمار ، أسامة رشيد، ايمن حسين ، أحمد فرحان ، حمزه عدنان ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، إبراهيم بايش، اسو رستم ، مصطفى محمد، علي الحمادي ، علي عدنان ، زيدان إقبال و حسن رائد .

التدريبات ابتدأت بمحاضرةٍ من قبل مدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، رحب من خلالها الجهاز الفني واللاعبين بالمنضمين حديثاً الى التدريبات، وهم كل من علي عدنان ، زيدان إقبال و حسن رائد .

تخللت التدريبات فيما بعد تطبيق الجوانب الفنيّة الموكلة من قبل الجهاز الفنيّ، سبقتها تمارين اللياقة البدنية من قبل المدرب خافير بيرناديت .

ومن المؤمل أن يخوض المنتخب الوطنيّ في الساعةِ السادسة مساءً وحدةً تدريبيةً في ملعبِ المدينة الدوليّ.

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