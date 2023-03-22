2023/03/22 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية في اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تقليص دوام المدارس خلال شهر رمضان.وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سيويلي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “سيتم تقليص مدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان..



تقليص أوقات الدوام الرسمي في المدارس خلال رمضان المركز الخبري الوطني.

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