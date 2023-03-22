تاب للمدفوعات و باي بال لتعزيز الوصول العالمي لشركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2023/03/22 | 14:30 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامارات العربية المتحدة، دبي – 22 مارس 2023 : أعلنت شركة تاب للمدفوعات، الشركة الرائدة في مجال تقنيات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن توقيعها شراكة مع باي بال، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الدفع، لتقديم عمليات باي بال والمدفوعات للشركات.توفر هذه الشراكة لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راحة وجود […]

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