غرفة تجارة بغداد تدعو لوقفة احتاجية اعتراضا على اجراءات البنك المركزي

2023/03/22 | 14:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، اليوم الاربعاء، الى وقفة احتجاجية امام مبنى الغرفة الكائن في شارع النهر يوم غد الخميس اعتراضا واحتجاجا على سياسة البنك المركزي التي الحقت الضرر بهيئة واعضاء الغرفة.وذكر الحمداني في بيان ورذ لوكالة ايرث نيوز ان “الوقفة ستتضمن تحديد عدة نقاط ومطالب تتوجه بها الى دولة […]

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