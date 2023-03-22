نجوا في اللحظات الأخيرة.. كاميرا ترصد اكتساح شاحنة قطر كبيرة لسيارات شرطة على طريق سريع

2023/03/22 | 14:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا عدد من فريق المستجيبين الأوائل من تعرضهم للاصطدام أثناء توقفهم في طريق سريع في نيوجيرسي.

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