مدرب السعودية يوافق على «تدريب الدجاجات»

2023/03/22 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير عن قرب تولي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد تدريب منتخب فرنسا للسيدات الملقب بـ«الدجاجات»، وذلك بعد أسبوعين من إقالة المدربة كورين دياكر.ويدرب رينار منتخب السعودية منذ 2019 وقاده في مونديال قطر لفوز ثمين ونادر على بطل العالم الأرجنتين، لكن وفق التقرير وافق رينار على التخلي عن جزء كبير من أجره في السعودية لقبول المهمة في بلاده.وجاءت رغبة الاتحاد في تغيير المدربة كورين دياكر، بعد انسحاب أبرز نجمات المنتخب من المشاركة الدولية، بذريعة أو أخرى، وبعد التحقيق وجد الاتحاد الفرنسي فجوة خلاف كبيرة لا يمكن إصلاحها بين المدربة واللاعبات.ويحتل منتخب فرنسا للسيدات المركز الخامس في تصنيف «فيفا» بفارق مركز واحد عن كتيبة إنجلترا، بطلة أوروبا، والتي تقودها سابرينا ويجمان.ومن المتوقع أن يحصل رينارد سريعاً على ثقة اللاعبات، بفضل خبرته الدولية، بعدما أشرف على منتخب المغرب وقادة لأول تصفيات كأس عالم منذ 20 عاماً، كما درب زامبيا وأنجولا.ومن المتوقع إعلان تعيين رينار رسمياً بعد التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء خدماته مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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