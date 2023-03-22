2023/03/22 | 14:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالات نوروز في اربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hNKBK6uKZ_U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالات نوروز في اربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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