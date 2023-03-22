2023/03/22 | 14:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جماهير كربلاء تحذر النواب الذين دخلو من اجل التصويت على قانون "سانت ليغو") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uwXijKSw6bI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جماهير كربلاء تحذر النواب الذين دخلو من اجل التصويت على قانون "سانت ليغو") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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