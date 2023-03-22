2023/03/22 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف استراتيجية السوداني في "التخلص" من الفصائل "غير الشرعية") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف استراتيجية السوداني في "التخلص" من الفصائل "غير الشرعية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).