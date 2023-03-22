قرارات جديدة من لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم

2023/03/22 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، جملة من القرارات والتي يتضمن بعضها عقوبات مالية.

وذكر بيان للاتحاد تلقته (بغداد اليوم) أن "اللجنةُ ناقشت تقريرَ مشرف مباراة فريقي النفط وكربلاء التي جرت في ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ 2023/2/24 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث تبين لنا من خلال دراستنا لتقرير المشرف أن هناك مخالفةً من قبل جماهير نادي كربلاء ضد قوات الأمن ورميهم بالكراسي بعد خلعها".

وأضاف أن "اللجنة قررت ما يلي:

1- معاقبة نادي كربلاء بغرامةٍ مالیةٍ مقدارها 1000000 مليون دينار استناداً لأحكام المادة 4/1/67 من لائحةِ الانضباط.

2 -توجيه عقوبة لفت نظر لنادي كربلاء لإساءة جماهيره ضد القوات الأمنية، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة أشد.

3- تحميل إدارة نادي كربلاء الاضرار التي تسببت بها جماهيرها نتيجة قلع وتكسير مقاعد المتفرجين، ومفاتحة إدارة ملعب الشعب الدوليّ من قبل أمانة سر الاتحاد لتحديد قيمة الأضرار وتحميلها ووجوب دفعها من قبل نادي كربلاء.

4- استناداً لنص المادة 1/42 من لائحةِ الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023) والتي تنص تدفع الغراماتُ على أي نادٍ أو لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبيّ إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعةً من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعد خاسراً (0-3) في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة".

وتابع البيان " كما ناقشت اللجنةُ تقرير مباراة ناديي كربلاء والديوانية التي جرت في نادي كربلاء بتاريخ 2023/2/19 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم، وقد أوضح مشرف المباراة بعدم تعاون إدارة نادي الديوانية بإرسال قوائم أسماء اللاعبين، ما سبّب إرباكاً، حيث تكررت هذه الحالة للمرة الثانية".

وأوضح أن "اللجنة قررت بناء على التقرير توجيه عقوبة لفت نظر الى نادي الديوانية استناداً الى أحكام المادة 1/8 من لائحةِ الانضباط، وفي حاله تكرار ستكون العقوبة أشد".

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