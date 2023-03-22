توجيه عاجل بحظر الوصول إلى سبع مناطق في ديالى

2023/03/22 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاربعاء، عن توجيه عاجل بحظر الوصول الى 7 مناطق شرق محافظة ديالى.

وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة مازن أكرم لـ(بغداد اليوم)، إنه "في ضوء ما اسفرت عنه مأساة انفجار لغم في منطقة زرباطية في واسط يوم أمس اثناء توغل بعض الشباب في عمق الشريط الحدودي ما تطلب اتخاذ اجراءات عاجلة ضمن حدود ديالى القريبة من الشريط الحدودي والتي تضم كميات كبيرة من الالغام والذخائر غير المنفلقة التي تعود لحرب الثمانيات من القرن الماضي".

واضاف، انه "تم اصدار توجيه عاجل بحظر الوصول الى 7 مناطق متاخمة لحقول الالغام ضمن قاطعي مندلي وقزانية في واحد مع التشديد الاجراءات خاصة وان تلك المناطق تشهد منذ يومين تدفق الاف الاسر للاحتفال بأعياد نوروز".

ودعا اكرم الاهالي الى "ضرورة عدم عبور لوحات التنبيه على الشريط الحدودي والوديان وتعريض حياتهم لخطر انفجار الالغام والذخائر الحربية غير المنفلقة والابلاغ الفوري عن اي اجسام غريب وعدم الاقتراب منها".

وامس الثلاثاء، توفي سائح، إثر انفجار لغم أرضي في جبال زرباطية الحدودية في محافظة واسط.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "السائح دخل منطقة محظورة لانتشار الألغام ضمن ناحية زرباطية، وقد توفي في الحال إثر انفجار أحدها".وأضاف أن "جثة الضحية نقلت إلى مستشفى قريب لاستكمال إجراءات تسليمه إلى ذويه".

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