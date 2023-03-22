2023/03/22 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم

الأربعاء، ان الهيئة العليا لمكافحة

الفساد حققت إنجازات جيدة وحصيلتها 63

قضية.

وقال حنون في مؤتمر صحفي، ان "فريق تحقيق

ميداني يعمل مع الجانب الاعلامي واجبه

الانت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة النزاهة: القضاء على الفساد بحاجة الى الارادة وتجنب التنظير) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة النزاهة: القضاء على الفساد بحاجة الى الارادة وتجنب التنظير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).